Minacce No Vax a Sileri, va sempre peggio. Deliri Social contro il sottosegretario: "Serve una nuova Norimberga". Virale una vignetta che lo ritrae impiccato. Indaga la Polizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Renderò loro la vita impossibile" così aveva detto in riferimento ai no vax il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a dìMartedì (leggi l'articolo – qui il video), promuovendo la campagna vaccinale contro il covid19. E i no vax non l'hanno presa proprio bene. "Vi aspetta una nuova Norimberga", "vergognatevi", "vi aspettiamo". RABBIA Social. È questo il tenore di alcuni dei messaggi arrivati direttamente sul cellulare del sottosegretario. "Inoltre – ha raccontato – mi stanno tempestando di telefonate da numero anonimo. Forse sarò costretto a spegnere il telefono". Tutto questo solo pochi minuti dopo la condivisione su Telegram dei suoi dati sensibili da parte di un gruppo No-Vax. "Sui Social gira anche una vignetta di me ...

