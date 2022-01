Matteo Renzi furioso per Elisabetta Belloni possibile Presidente della Repubblica: “Parlamento non è X-Factor” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Renzi si porta avanti e scalda l’arena in vista del sesto giorno di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, che probabilmente sarà dedicata al tentativo di Lega e M5S di far eleggere una donna. Il nome di Elisabetta Belloni è quello che circola di più, ma sull’attuale capo dei servizi segreti si è scagliato proprio l’amico Renzi, più che contrario alla sua proposta. Elisabetta Belloni al Quirinale, Matteo Renzi mette le mani avanti: “Inaccettabile“ Non hanno fatto in tempo a fare il suo nome che già ci sono i primi veti contro Elisabetta Belloni. Sarebbe lei il nuovo nome femminile su cui Salvini e Conte vorrebbero ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022)si porta avanti e scalda l’arena in vista del sesto giorno di votazioni per l’elezione del, che probabilmente sarà dedicata al tentativo di Lega e M5S di far eleggere una donna. Il nome diè quello che circola di più, ma sull’attuale capo dei servizi segreti si è scagliato proprio l’amico, più che contrario alla sua proposta.al Quirinale,mette le mani avanti: “Inaccettabile“ Non hanno fatto in tempo a fare il suo nome che già ci sono i primi veti contro. Sarebbe lei il nuovo nome femminile su cui Salvini e Conte vorrebbero ...

Advertising

ItaliaViva : ???? Conferenza stampa di @matteorenzi sulla candidatura di Elisabetta Belloni a Presidente della Repubblica. - matteorenzi : Per chi se la fosse persa - La7tv : #quirinale @matteorenzi (IV) conferma la sua contrarietà nei confronti di Elisabetta #Belloni al #Quirinale: 'Non h… - valenina : RT @AGiambart: Matteo Renzi a #MaratonaMentana continua a dire che Elisabetta #Belloni non può andare al #Quirinale perché è a capo di serv… - LietellalietaM : #maratonamentana caro Matteo Renzi,la politica manca tanto anche a noi soprattutto dopo questi quattro lunghissimi giorni -