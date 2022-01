LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro chiude da n.6 in classifica. L’iberico: “Matteo avrà un futuro splendido” (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA RAFAEL Nadal: “SONO VIVO E COMPETITIVO, MAI AVREI PENSATO ALLA FINALE. Berrettini HA CARISMA” Berrettini E SINNER NON SONO ANCORA PRONTI PER VINCERE UNO SLAM VIDEO HIGHLIGHTS Berrettini-Nadal 07.48 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 07.47 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace a 5 in favore dell’azzurro e 2 doppi falli ciascuno. Percentuali significative per entrambi, soprattutto sulla seconda: l’azzurro ha trovato il 67% di prime di cui il 74% gli hanno permesso di vincere punti mentre solo il 44% con la seconda. Lo spagnolo invece ha trovato il 69% di prime ottenendo il 73% di punti con la prima e il 63% con la seconda. 1/2 per ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA RAFAEL: “SONO VIVO E COMPETITIVO, MAI AVREI PENSATO ALLA FINALE.HA CARISMA”E SINNER NON SONO ANCORA PRONTI PER VINCERE UNO SLAM VIDEO HIGHLIGHTS07.48 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 07.47 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace a 5 in favore dele 2 doppi falli ciascuno. Percentuali significative per entrambi, soprattutto sulla seconda:ha trovato il 67% di prime di cui il 74% gli hanno permesso di vincere punti mentre solo il 44% con la seconda. Lo spagnolo invece ha trovato il 69% di prime ottenendo il 73% di punti con la prima e il 63% con la seconda. 1/2 per ...

