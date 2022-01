La Regina degli Scacchi | aperta la causa per diffamazione contro Netflix

Advertising

AngeloCiocca : E per chi ancora oggi parla di energia senza proporre soluzioni ed alternative, sappia che la #Lombardia oggi è reg… - jakclive : Il re Baldassàr rimase molto turbato e i suoi grandi restarono sconcertati. La regina allora disse al re: Re, vivi… - asfaltofresco : piera ormai mi è entrata nel cuore regina degli appuntamenti e degli anni ‘20 - marigliano_more : “non vedo l’ora che ci sia la sfilata degli uomini” QUESTA REGINA PENSANDO CIÒ CHE PENSO IO #uominiedonne - SandroS96 : @Giorgiovect @QRepubblica @AndreaMarcucci San vittore, rebibbia, regina coeli, vallette e poggio reale. Sono le sed… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina degli

Un giudice californiano ha deciso che Netflix dovrà rispondere dell'accusa di avere diffamato la giocatrice di scacchi Nona Gaprindashvili nella miniserie TV 'Lascacchi'. Il colosso dello streaming aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, tirando in ballo la libertà creativa, ma il caso sollevato da Gaprindashvili resta in piedi e ora ...Come riporta l'Adnkronos, è quanto emerge dai datiindicatori decisionali dell'ultimo monitoraggio della Cabina diIss - ministero della Salute aggiornati al 27 gennaio. Sui dati resta ...Il colosso dello streaming rischia di dovere risarcire 5 milioni di dollari alla scacchista georgiana Nona Gaprindashvili ...Zona gialla e arancione, quali regioni cambieranno colore lunedì 31 gennaio? Dopo tanti cambi di fascia, frutto dell'esplosione dei contagi ...