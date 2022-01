Internet gratis per gli studenti in 6 residenze universitarie del Lazio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Al via il potenziamento della connessione Internet di alta qualità nelle residenze universitarie del Lazio. Con un investimento di 110.707,80 euro la Regione Lazio, in collaborazione con l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), ha avviato l’istalLazione di 164 nuovi punti di accesso alla rete Internet in 6 residenze universitarie per rafforzare la libera connessione sia negli spazi interni sia in quelli esterni come giardini e punti di aggregazione degli studenti. “Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Al via il potenziamento della connessionedi alta qualità nelledel. Con un investimento di 110.707,80 euro la Regione, in collaborazione con l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), ha avviato l’istalne di 164 nuovi punti di accesso alla retein 6per rafforzare la libera connessione sia negli spazi interni sia in quelli esterni come giardini e punti di aggregazione degli. “Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità deglidi utilizzare nelle nostreuna ...

AriannaAmbrosi0 : RT @RegioneLazio: 1. Internet gratis nelle residenze universitarie: 164 nuovi punti di accesso per fruire della rete. Vogliamo aumentare la… - ilfaroonline : Internet gratis per gli studenti in 6 residenze universitarie del Lazio - Aprilia_News : Università: Internet gratis per gli studenti - RegioneLazio : 1. Internet gratis nelle residenze universitarie: 164 nuovi punti di accesso per fruire della rete. Vogliamo aument… - paolo_r_2012 : Università, internet gratis nelle residenze studentesche di Roma e del Lazio: ecco quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : Internet gratis Regione - Università Lazio, internet gratis a studenti 'Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessione internet di alta qualità, libera e sicura'. Ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione della Regione Lazio. " 'La ...

Università, internet gratis nelle residenze studentesche di Roma e del Lazio: ecco quali sono 'Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessione internet di alta qualità, libera e ...

Università, internet gratis nelle residenze studentesche di Roma e del Lazio: ecco quali sono RomaToday Università: Internet gratis per gli studenti “Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessione internet di alta qualità, libera e sicura ...

Università: la Regione Lazio finanzia Internet gratis per gli studenti Al via il potenziamento della connessione internet di alta qualità nelle residenze universitarie del Lazio. Con un investimento di 110.707,80 euro la Regione Lazio, in collaborazione con l’Ente region ...

'Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessionedi alta qualità, libera e sicura'. Ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione della Regione Lazio. " 'La ...'Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessionedi alta qualità, libera e ...“Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessione internet di alta qualità, libera e sicura ...Al via il potenziamento della connessione internet di alta qualità nelle residenze universitarie del Lazio. Con un investimento di 110.707,80 euro la Regione Lazio, in collaborazione con l’Ente region ...