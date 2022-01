Il Psg ci prova per Leao | il due per uno per tentare il Milan

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il Psg bussa in casa: la proposta per, due calciatori potrebbero far comodo a Pioli, i dettagli della trattativa Il Paris Saint-Germain guarda con attenzione a. In… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportli26181512 : Napoli, occhi su due centrocampisti del PSG: Il Napoli prova a pescare dal PSG per il centrocampo: secondo la stamp… - lagartojo : @TUTTOJUVE_COM Se capiresti il mondo del calcio, puoi anche parlare sul Man City, PSG, Real Madrid, gli ultimi 5 an… - zazoomblog : Calciomercato Napoli si prova il colpo dal PSG: due centrocampisti nel mirino - #Calciomercato #Napoli #prova… - Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, si prova il colpo dal PSG: due centrocampisti nel mirino - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, si prova il colpo dal PSG: due centrocampisti nel mirino #Forzanapoli #Napolicalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg prova

Commenta per primo Il Napolia pescare dalper il centrocampo: secondo la stampa francese, gli azzurri monitorano Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum .Il Napolia chiudere per il terzino sinistro Olivera. Sabatini scatenato: no a Diego Costa, ...00 Clermont - Rennes 2 - 1 15:00 Nantes - Lorient 4 - 2 17:05 Montpellier - Monaco 3 - 2 20:45- ...Ndombele è sempre più vicino all'addio al Tottenham di Conte per trasferirsi al Psg: a un passo anche l'addio di van de Beek allo United ...Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, l’Ajman Club ha fatto un tentativo per portare Isaac Karamoko negli Emirati Arabi. Il club mediorientale ha offerto all’attaccante classe 2002, in forza al Sass ...