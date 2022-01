Il proprietario di Rojadirecta rischia il carcere Ma intanto continua a gonfie vele

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ai milioni di utenti che se ne servono e da cui guadagna milioni,si presenta con una immagine italiana: l’inconfondibile pelata di Pierluigi Collina, vestito da arbitro e con il cartellino rosso in mano. Ma il sito è in realtà spagnolo, e dopo che hanno cercato invano di farlo smettere in mezzo mondo è in Spagna che stanno cercando di dare un colpo risolutivo a una piattaforma di streaming il cui linking di eventi sportivi fa da anni una concorrenza spietata ai siti “legali”. Più precisamente a La Coruña: in quella Galizia di cui Igor Seoane Miñán, il fondatore di, è originario, anche se è tifoso del Barcellona, e l’idea gli venne appunto per seguire le partite della squadra catalana in un periodo in cui la frequenza all’Università gli creava problemi con gli orari. In Galizia Igor ha comunque sempre mantenuto la sede fiscale ...