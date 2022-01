Giuliano Ferrara ricoverato per un infarto: è in gravi condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista Giuliano Ferrara è stato colto da infarto ed è ricoverato in rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Ferrara, 70 anni, si è sentito male nella sua abirazione di Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalistaè stato colto daed èin rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le suesarebbero molto, 70 anni, si è sentito male nella sua abirazione di Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma lediSportFace.

