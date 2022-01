Georgina Rodriguez compleanno da favola con Ronaldo a Dubai

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La modellain dolce attesa festeggia con il calciatore e i loro figli.“Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno”. Cosìal compagno Cristianoche le ha organizzato una vacanza daper il suo. La modella è in dolce attesa di due gemelli dal calciatore

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - Sport_Fair : Buon compleanno Gio Il folle regalo di #CristianoRonaldo alla sua #GeorginaRodriguez - gossipblogit : Georgina Rodriguez a Dubai: compleanno da sogno con CR7 - MagliaCalcio_ : I 28 anni di Georgina Rodriguez, Ronaldo le regala uno show di luci sulla torre più alta del mondo -… - moonchi53832056 : RT @httpbenzoash: Georgina rodriguez mentre lavorava come commessa da Gucci ha incontrato cristiano ronaldo, io al massimo incontro il cugi… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

La vita di, lady di Cristiano Ronaldo, sarà presto visibile in una docu - serie su Netflix. "Soy", lady Ronaldo si racconta: quanti episodi? Modella e influencer dal 2016, la ...Dopo alcune immagini pubblicate da Cristiano Ronaldo èa mostrare il suo compleanno da ...Cristiano Ronaldo sa come stupire la sua donna! Il giocatore portoghese del Manchester United ha fatto un regalo pazzesco alla sua compagna Georgina Rodriguez per il suo 28° compleanno. CR7 è a Dubai ...Una foto gigante di Georgina Rodriguez proiettata sul Burj Khalifa. Il regalo di compleanno di Cristiano Ronaldo alla sua compagna, che ha compiuto 28 anni, è di quelli che non si ...