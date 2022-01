Figliuolo | a febbraio arriva la pillola Pfizer anti-Covid | 600mila trattamenti con l’antivirale Paxlovid

(Di venerdì 28 gennaio 2022): «Nella giornata di ieri la struttura Commissariale, d’intesa con il ministero della Salute, ha finalizzato con la casa farmaceuticaun contratto per la fornitura di...

La distribuzione della prima tranche del farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nella prima settimana die sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del ministero della ...Accordo- Pfizer per le pillole anti - Covid: aprima tranche alle Regioni Sono 3.420 - quindi 8 in più rispetto ai 3.412 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti ...Lo fa sapere la struttura commissariale di Francesco Figliuolo. La distribuzione della prima tranche del farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nella prima settimana di febbraio e sarà distribuit ...Dopo il via libera dell’Ema, la Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute, ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto ...