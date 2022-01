Cristiano Ronaldo non bada a spese: ecco il suo regalo di compleanno a Georgina Rodriguez (Di venerdì 28 gennaio 2022) In occasione del 28° compleanno della compagna Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per quanto riguarda il regalo. L’attaccante del Manchester United ha infatti sorpreso la sua metà in quel di Dubai. Sul grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, sono infatti state proiettate le foto della donna. Presenti anche le immagini della docuserie su Netflix, oltre al messaggio “Happy Birthday Geo” a caratteri cubitali. Quanto è costato tutto ciò? Non è dato sapere il prezzo preciso, tuttavia il ‘Mirror‘ ha fatto delle stime piuttosto accurate. Affittare la facciata del Burj Khalifa costa 60mila euro per tre minuti. Tuttavia non è una cifra standard, in quanto aumenta nei weekend e ovviamente con il passare dei minuti. D’altronde, ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) In occasione del 28°della compagnanon hato aper quanto riguarda il. L’attaccante del Manchester United ha infatti sorpreso la sua metà in quel di Dubai. Sul grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, sono infatti state proiettate le foto della donna. Presenti anche le immagini della docuserie su Netflix, oltre al messaggio “Happy Birthday Geo” a caratteri cubitali. Quanto è costato tutto ciò? Non è dato sapere il prezzo preciso, tuttavia il ‘Mirror‘ ha fatto delle stime piuttosto accurate. Affittare la facciata del Burj Khalifa costa 60mila euro per tre minuti. Tuttavia non è una cifra standard, in quanto aumenta nei weekend e ovviamente con il passare dei minuti. D’altronde, ...

Georgina Rodriguez a Dubai, compleanno da favola con Ronaldo 'Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno'. Così Georgina Rodriguez al compagno Cristiano Ronaldo che le ha organizzato una vacanza da favola a Dubai per il suo compleanno. La modella è in dolce attesa di due gemelli dal calciatore che allargheranno la loro grande famiglia.

