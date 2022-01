Carrozzeria Orfeo debutta a Teatro Contatto il 4 febbraio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Per la prima volta a, una delle più acclamate giovani compagnie del momento.Mentre all’esterno le fogne, ormai sature di spazzatura e rifiuti tossici, stanno lentamente allagando la città, gettando la popolazione nel panico e costringendola ad una autoreclusione forzata in casa, in una vecchiariadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, si muovono otto grotteschi personaggi: Plinio, chef stellato un tempo e oggi caduto miseramente in rovina, che coltiva sogni impossibili di riscatto culinario mentre la realtà gli impone di cucinare squallidi cibi precotti e liofilizzati importati dalla Cina; sua moglie Clara, ex lavapiatti e infaticabile arrampicatrice sociale, che con il tempo si è trasformata in un’improbabile e bizzarra imprenditrice di ...

mercoledì 2 febbraio alle ore 20.45 è di scena Miracoli metropolitani, pièce di e con Carrozzeria Orfeo, realtà fra le più pop e dissacranti della nuova scena italiana. L'autore e co - regista Gabriele Di Luca ci offre ...