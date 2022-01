Calciomercato Milan, sondato anche un difensore del Friburgo: le ultime (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Milan: prosegue la ricerca del difensore da parte dei rossoneri, sondato anche un centrale del Friburgo Calciomercato Milan: la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe sondato anche la pista Nico Schlotterbeck del Friburgo, centrale difensivo classe 1999. Stando però a quanto riferisce Tuttosport, il profilo non ha convinto l’area tecnica e l’opzione sarebbe stata accantonata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): prosegue la ricerca delda parte dei rossoneri,un centrale del: la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbela pista Nico Schlotterbeck del, centrale difensivo classe 1999. Stando però a quanto riferisce Tuttosport, il profilo non ha convinto l’area tecnica e l’opzione sarebbe stata accantonata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - SteveDe02663160 : Commentate il #Calciomercato deprimente del #Milan da 1 a 10 - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic spinge per esserci nel derby: Il problema accusato da Ibrahimovic contro la Juventus è meno grav… -