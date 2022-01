Buffon: «Vlahovic? Sorprendente. A Dybala dico che…» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Buffon: «Vlahovic l’acquisto più bello. Dybala? Se fossi nella Juve…». Le parole dell’ex portiere bianconero Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex portiere della Juventus: JUVE – «Ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta». Vlahovic – «Vlahovic è l’acquisto più bello, grande, Sorprendente. Con Haaland e Mbappé è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza dei grandi numeri 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi non esistevano giocatori di 1.90 con que dinamismo». ALLEGRI – «Nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne: ha capito che bisogna stare sul pezzo. Max ha fatto bene ha ricercare la compattezza». Dybala – «Se Paulo decidesse di rimanere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): «l’acquisto più bello.? Se fossi nella Juve…». Le parole dell’ex portiere bianconero Gianluigiè intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex portiere della Juventus: JUVE – «Ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta».– «è l’acquisto più bello, grande,. Con Haaland e Mbappé è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza dei grandi numeri 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi non esistevano giocatori di 1.90 con que dinamismo». ALLEGRI – «Nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne: ha capito che bisogna stare sul pezzo. Max ha fatto bene ha ricercare la compattezza».– «Se Paulo decidesse di rimanere ...

