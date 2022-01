Brad Pitt e Lykke Li: la nuova coppia sembra un episodio crossover, perciò ci piace (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo una notizia cattiva e una buona. La cattiva è che Brad Pitt non è più single, la buona è che sta con Lykke Li. La cantante svedese ha conquistato il cuore del divo, e la coppia sembra davvero uscita da un improbabile episodio crossover del gossip hollywoodiano. Brad Pitt e Lykke Li: cosa sta succedendo? Come diavolo si sono conosciuti? Ce lo chiediamo, dal momento che leggere questi due nomi l’uno affianco all’altra fa uno strano effetto, interessante però. Nonostante la differenza d’età, lui 58 anni, lei 35, che ormai è un fattore che non scandalizza nessuno, è la differenza del fuso orario che rende il tutto intrigante. Svezia-Stati Uniti. Due paesi i cui tabloid stanno impazzendo. Questa notizia è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo una notizia cattiva e una buona. La cattiva è chenon è più single, la buona è che sta conLi. La cantante svedese ha conquistato il cuore del divo, e ladavvero uscita da un improbabiledel gossip hollywoodiano.Li: cosa sta succedendo? Come diavolo si sono conosciuti? Ce lo chiediamo, dal momento che leggere questi due nomi l’uno affianco all’altra fa uno strano effetto, interessante però. Nonostante la differenza d’età, lui 58 anni, lei 35, che ormai è un fattore che non scandalizza nessuno, è la differenza del fuso orario che rende il tutto intrigante. Svezia-Stati Uniti. Due paesi i cui tabloid stanno impazzendo. Questa notizia è un ...

