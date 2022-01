Borussia Monchengladbach, il ds Eberl presenta le dimissioni: “Sono stanco” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è dimesso il Direttore Sportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Il Tedesco è stato in passato giocatore della stessa squadra, collezionando 146 presenze. Successivamente ha iniziato a ricoprire il ruolo di coordinato del settore giovanile, fin ad arrivare a rivestire la carica di DS. Ad annunciare la propria decisione, è stato lo stesso Eberl, durante la conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio.”Sono esausto e ho deciso di terminare la mia avventura qui dopo 23 anni“. Ben 4 anni prima della scadenza del suo contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è dimesso il Direttore Sportivo delMönchengladbach, Max. Il Tedesco è stato in passato giocatore della stessa squadra, collezionando 146 presenze. Successivamente ha iniziato a ricoprire il ruolo di coordinato del settore giovanile, fin ad arrivare a rivestire la carica di DS. Ad annunciare la propria decisione, è stato lo stesso, durante la conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio.”esausto e ho deciso di terminare la mia avventura qui dopo 23 anni“. Ben 4 anni prima della scadenza del suo contratto. SportFace.

