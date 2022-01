"Blocco fisico", "Non è vero". Giallo sui voti dei grillini anti-Conte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Molti pentastellati non rispettano gli ordini di scuderia impartiti da Conte. Open parla di maniere forti per per richiamarli all'ordine. È Giallo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Molti pentastellati non rispettano gli ordini di scuderia impartiti da. Open parla di maniere forti per per richiamarli all'ordine. È

Advertising

Ultron65 : RT @tempoweb: #Quirinale, il giallo del grillino #Lorefice: 'blocco fisico' per non farlo votare #fico #m5s #28gennaio #iltempoquotidiano… - Gaiagioialiber1 : RT @Andunedhel: Stanno avvenendo cose inaudite in aula e fuori dall'aula, fra blocco fisico dei votanti e controlli che se fossero fatti ad… - bari_times : 'Blocco fisico', 'Non è vero'. Giallo sui voti dei grillini anti-Conte - missypippi : RT @Andunedhel: Stanno avvenendo cose inaudite in aula e fuori dall'aula, fra blocco fisico dei votanti e controlli che se fossero fatti ad… - luttisluttis : RT @Andunedhel: Stanno avvenendo cose inaudite in aula e fuori dall'aula, fra blocco fisico dei votanti e controlli che se fossero fatti ad… -