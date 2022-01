Australian Open 2022, Berrettini analizza la sconfitta contro Nadal: l’intervista (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Eurosport dopo la sconfitta contro Rafa Nadal. Il tennista azzurro, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, ha salutato gli Australian Open 2022 per mano del 20 volte campione slam, che lo ha sconfitto in quattro set. Matteo ha quindi analizzato il ko, ma non solo. Tanti i temi toccati, tra cui il suo futuro, al quale Berrettini guarda con ottimismo. Di seguito la sua intervista. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteoha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Eurosport dopo laRafa. Il tennista azzurro, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, ha salutato gliper mano del 20 volte campione slam, che lo ha sconfitto in quattro set. Matteo ha quindito il ko, ma non solo. Tanti i temi toccati, tra cui il suo futuro, al qualeguarda con ottimismo. Di seguito la sua intervista. SportFace.

