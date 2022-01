Attività negoziali | certificato di regolare fornitura e certificato di regolare esecuzione servizi lavori Scarica modello

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Con il presente contributo si intende fornire uno focus su un passaggio di rilevante importanza nell’ambito della procedura amministrativo-contabile di spesa, per come è delineata dalla normativa emanata in materia di gestione finanziario-contabile delle istituzioni scolastiche contenuta negli artt. 15 e ss del Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Attività negoziali: certificato di regolare fornitura e certificato di regolare esecuzione servizi/lavori. Scarica … -

Ultime Notizie dalla rete : Attività negoziali

Orizzonte Scuola

... come emerge da quanto detto, viene impiegata soprattutto nell'ambito dei rapportiin cui ... ovvero nome, cognome e la titolarità dell'di vendita di arredi da ufficio. Poi deve ...... in particolaredi programmazione, competenza in materia di stima e di attuazione delle ...alle decisioni programmatorie e istruttorie da adottare per la vendita e le procedure...