Al cinema l’omaggio al grande compositore Ennio Morricone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In anteprima alCentrale sabato 29 e domenica 30 gennaio, il ritratto a tutto tondo di, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 indimenticabili colonne sonore! Il documentario firmato da Giuseppe Tornatore lo racconta attraverso una lunga intervista al Maestro, testimonianze di artisti e registi (Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino), scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.non è solo un ritratto, ma anche un’indagine volta a svelare ciò che disi conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi. Ma anche l’origine realistica di certe sue intuizioni musicali ...