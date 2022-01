Tra i 5 Stelle ci si conta sul Mattarella-bis. Ma Draghi resta in corsa. Conte non ha detto mai no alla rielezione del Capo dello Stato. C’è però chi spinge Mister Bce con Di Maio premier (Di giovedì 27 gennaio 2022) Qualcuno sottovoce lo diceva da tempo, anche se significava scontrarsi con i tanti che ritenevano quella opzione assolutamente remota. Ma ora nel Movimento cinque Stelle, anche grazie al lavoro costante e certosino soprattutto di un nutrito gruppo di senatori, non sono pochi coloro che ritengono che l’opzione di una rielezione dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia tutt’altro che remota. E, anzi, da percorrere e vagliare anche dialogando con gli altri partiti. Da questo punto di vista la giornata di ieri – soprattutto in ragione di ciò che potrebbe accadere a partire da oggi, col quorum che si abbassa al 50% più uno – è stata cruciale: i 125 voti raccolti dall’inquilino del Quirinale (leggi l’articolo) sono indice del fatto che i “mattarelliani” hanno voluto contarsi. Secondo quel che risulta a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Qualcuno sottovoce lo diceva da tempo, anche se significava scontrarsi con i tanti che ritenevano quella opzione assolutamente remota. Ma ora nel Movimento cinque, anche grazie al lavoro costante e certosino soprattutto di un nutrito gruppo di senatori, non sono pochi coloro che ritengono che l’opzione di unadell’attuale presidente della Repubblica Sergiosia tutt’altro che remota. E, anzi, da percorrere e vagliare anche dialogando con gli altri partiti. Da questo punto di vista la giornata di ieri – soprattutto in ragione di ciò che potrebbe accadere a partire da oggi, col quorum che si abbassa al 50% più uno – è stata cruciale: i 125 voti raccolti dall’inquilino del Quirinale (leggi l’articolo) sono indice del fatto che i “mattarelliani” hanno volutorsi. Secondo quel che risulta a ...

Advertising

Mov5Stelle : Da quando il MoVimento 5 Stelle è al Governo, l'Italia ha guadagnato - unico tra i Paesi dell'Unione europea - sei… - fattoquotidiano : 'IL PREMIER STIA DOV'E'' Si sentivano sull’orlo di un burrone, stretti tra i sogni del Caimano e le mire, più che c… - GrandeFratello : La tensione in studio è ALLE STELLE. Cosa è successo tra Alex e Aldo? #GFVIP - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: Tra i 5 Stelle ci si conta sul Mattarella-bis. Ma #Draghi resta in corsa. #Conte non ha detto mai no alla rielezione de… - LaNotiziaTweet : Tra i 5 Stelle ci si conta sul Mattarella-bis. Ma #Draghi resta in corsa. #Conte non ha detto mai no alla rielezion… -