Toscana coronavirus | 20 decessi 10 uomini e 10 donne età media 84 | 6 anni | 12 357 contagi

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 220,6 per 100.000 residenti contro il 244,4 per 100.000 dellaitaliana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (301,8 per 100.000), Prato (264,3 per 100.000) e Firenze (258,8 per 100.000), il più basso a Grosseto (120,3 per 100.000). L'articolo proviene da Firenze Post.