Tesla: ora l’autopilota sa anche come usare la frenata rigenerativa del traffico (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’autonomia delle auto elettriche è un tema caldo fin dagli albori del segmento. Di fatto, il gap con le classiche auto alimentate a combustibili non è ancora stato riempito, ma alcune tecnologie vengono incontro agli utenti, aiutandoli a risparmiare energia. Tra queste la frenata rigenerativa, oggi migliorata ulteriormente da Tesla. Tesla: l’autopilota userà meglio la frenata rigenerativa – 27012022 www.computermagazine.itL’autonomia è probabilmente uno dei temi principali di fronte al quale in molti sono ancora piuttosto scettici nei confronti delle auto elettriche. Quanto dura la carica? Quanto impiega a ricaricarsi? Domande che, frequentemente, vengono poste e si pongono coloro i quali hanno intenzione di acquistare un mezzo elettrico. Negli anni la tecnologia è ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’autonomia delle auto elettriche è un tema caldo fin dagli albori del segmento. Di fatto, il gap con le classiche auto alimentate a combustibili non è ancora stato riempito, ma alcune tecnologie vengono incontro agli utenti, aiutandoli a risparmiare energia. Tra queste la, oggi migliorata ulteriormente dauserà meglio la– 27012022 www.computermagazine.itL’autonomia è probabilmente uno dei temi principali di fronte al quale in molti sono ancora piuttosto scettici nei confronti delle auto elettriche. Quanto dura la carica? Quanto impiega a ricaricarsi? Domande che, frequentemente, vengono poste e si pongono coloro i quali hanno intenzione di acquistare un mezzo elettrico. Negli anni la tecnologia è ...

Doreltwttt : @DTethanos Ma quindi come? Se Obama l’avesse mandato a fanculo ora Tesla non esisteva. Non l’hanno salvato i cinesi - NioblueSky : @Idontsellnio @r_mirco È quello che ho pensato anch'io, xpeng segnalava gli ordini della P7 o anche lo stesso musk… - Idontsellnio : Segnatevi questo: ora #nio -4 #tesla -7 non mi meraviglierebbe vedere che tesla recupera e perde meno di nio oggi… - CyberSecurityN8 : RT @redhotcyber: L'hacker che è riuscito a controllare 25 Tesla da remoto, ora informa via mail gli utenti dei bug. #redhotcyber #informa… - sectest9 : RT @redhotcyber: L'hacker che è riuscito a controllare 25 Tesla da remoto, ora informa via mail gli utenti dei bug. #redhotcyber #informa… -