Taylor Lautner: "Da quando Twilight è su Netflix gli adolescenti hanno iniziato a riconoscermi per strada" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Taylor Lautner ha recentemente rivelato che da quando i film di Twilight sono approdati su Netflix gli adolescenti hanno iniziato a riconoscerlo e a fermarlo per strada. Nel numero di questa settimana della rivista People, Taylor Lautner ha parlato della nuova generazione di fan che è stata esposta per la prima volta a Twilight dopo che la serie di film fantasy sui vampiri è approdata su Netflix. "Prima che i film fossero su Netflix, ad essere onesti, erano principalmente le 'Twi-moms', le mamme che adoravano Twilight, a fermarmi per strada", ha rivelato scherzosamente Lautner, 29 anni. "Mentre adesso, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha recentemente rivelato che dai film disono approdati suglia riconoscerlo e a fermarlo per. Nel numero di questa settimana della rivista People,ha parlato della nuova generazione di fan che è stata esposta per la prima volta adopo che la serie di film fantasy sui vampiri è approdata su. "Prima che i film fossero su, ad essere onesti, erano principalmente le 'Twi-moms', le mamme che adoravano, a fermarmi per", ha rivelato scherzosamente, 29 anni. "Mentre adesso, ...

