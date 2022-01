Tajani tratta con Draghi, Salvini cerca di stringere su Frattini. Renzi furioso: non siamo a XFactor (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, è andato a Palazzo Chigi per un incontro con Mario Draghi. Lo rendono noto fonti di Forza Italia. Il messaggio, secondo quanto è filtrato dopo l’incontro, sarebbe quello che Draghi per Fi sarebbe bene resti alla guida del governo. Ma altre fonti riferiscono che, essendo il nome di Mario Draghi ancora in ballo, Tajani avrebbe trattato sulla futura composizione del governo. Anche quella di giovedì è stata una giornata segnata da una fumata nera e dalle fibrillazioni interne ai partiti e alle coalizioni. Matteo Salvini ha continuato a cercare nomi da proporre: restano in pista quelli di Sabino Cassese e Elisabetta Belloni ma in serata ha ripreso quota la candidatura di Franco Frattini. Una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il coordinatore di Forza Italia, Antonio, è andato a Palazzo Chigi per un incontro con Mario. Lo rendono noto fonti di Forza Italia. Il messaggio, secondo quanto è filtrato dopo l’incontro, sarebbe quello cheper Fi sarebbe bene resti alla guida del governo. Ma altre fonti riferiscono che, essendo il nome di Marioancora in ballo,avrebbeto sulla futura composizione del governo. Anche quella di giovedì è stata una giornata segnata da una fumata nera e dalle fibrillazioni interne ai partiti e alle coalizioni. Matteoha continuato are nomi da proporre: restano in pista quelli di Sabino Cassese e Elisabetta Belloni ma in serata ha ripreso quota la candidatura di Franco. Una ...

