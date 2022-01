Salerno | segnalate 52 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre dello scorso anno, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno condotto una capillare attività d’indagine sulla verifica dei requisiti previsti per la concessione deldi, al termine della quale è stato accertato che su di un campione esaminato di circa 3000 cittadini percettori del sussidio, 300 non ne avevano diritto. Continuano serrati gli accertamenti dei militari dell’Arma finalizzati a verificare la corretta corresponsione deldie dall’inizio dell’anno, al termine di mirati accertamenti e verifiche, i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno deferito in stato di libertà all’A.G. 52 soggetti stranieri, ...