Quirinale, i cittadini promuovono Mario Draghi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mario Draghi, e' sicuramente la figura piu' desiderata dai cittadini italiani come prossimo capo dello Stato, ma non solo. I ragazzi soprattutto viaggiano per un Mattarella bis. Oggi 27 gennaio i grandi elettori sono stati chiamati nell'aula di Montecitorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale cittadini Quirinale, i cittadini promuovono Mario Draghi Mario Draghi, e' sicuramente la figura piu' desiderata dai cittadini italiani come prossimo capo dello Stato, ma non solo. I ragazzi soprattutto viaggiano per un Mattarella bis. Oggi 27 gennaio i grandi elettori sono stati chiamati nell'aula di Montecitorio ...

Cassese esagera un po' sull'Italia spopolata e senza laureati ... dicendo che al momento ci sono "cose più importanti" della corsa al Quirinale. Secondo Cassese, ... Secondo i dati Eurostat più aggiornati, nel 2020 era laureato il 20,1 per cento dei cittadini in ...

Quirinale: i nodi al pettine e i cittadini traditi Micromega Quirinale, Cassese: "Le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano" Secondo l'ex giudice della Corte Costituzionale è importante che il presidente abbia una forza duplice: di persuasione sulle forze politiche e di autorità istituzionale per garantire il funzionamento ...

