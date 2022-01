Paolo Fox batte un colpo, ha avuto il covid e chiama in diretta I Fatti vostri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Puntata dei Fatti vostri scoppiettante più del solito quella in onda oggi, 27 gennaio 2022. Salvo Sottile e Anna Falchi inFatti, hanno aperto la puntata, con grandi sorrisi commentando anche quello che è successo nelle ultime ore. E’ inFatti esploso un caso, il caso “Paolo Fox“. Che fine ha fatto l’astrologo, che manca dal programma di Rai 2, da venerdì? Da giorni sui social si parla di questo caso e oggi finalmente, dopo il silenzio di questi tre giorni, è arrivata la risposta di Salvo Sottile ma non solo. Il conduttore ha aperto la puntata del programma di Rai 2 spiegando che Paolo Fox sta bene ma che è stato assente perchè anche lui ha avuto il covid. “Non ne abbiamo parlato per ovvi motivi legati alla privacy” ha spiegato il conduttore, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Puntata deiscoppiettante più del solito quella in onda oggi, 27 gennaio 2022. Salvo Sottile e Anna Falchi in, hanno aperto la puntata, con grandi sorrisi commentando anche quello che è successo nelle ultime ore. E’ inesploso un caso, il caso “Fox“. Che fine ha fatto l’astrologo, che manca dal programma di Rai 2, da venerdì? Da giorni sui social si parla di questo caso e oggi finalmente, dopo il silenzio di questi tre giorni, è arrivata la risposta di Salvo Sottile ma non solo. Il conduttore ha aperto la puntata del programma di Rai 2 spiegando cheFox sta bene ma che è stato assente perchè anche lui hail. “Non ne abbiamo parlato per ovvi motivi legati alla privacy” ha spiegato il conduttore, ...

