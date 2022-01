Nuovi treni per le linee del Lazio, le perplessità dei pendolari (Di giovedì 27 gennaio 2022) Svolta per le tratte della Roma-Lido e della Roma-Viterbo: firmato il primo contratto per la fornitura dei Nuovi treni destinati alle ferrovie ex concesse. L’intesa, dal valore di 100 milioni di euro, prevede la fornitura di 11 convogli, di cui 5 per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo e la manutenzione per i successivi 10 anni di servizio. Grazie agli ulteriori 153 milioni sbloccati nell’ambito del PNRR, la Regione potrà poi stipulare un secondo contratto applicativo che dovrebbe concedere altri 27 treni. L’annuncio del Presidente della Regione Lazio Zingaretti, ha tuttavia prodotto dubbi da più parti. “È dal 2018, che la Regione pubblicizza come imminente l’arrivo di questi Nuovi treni”, ha detto Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato pendolari Ferrovia Roma-Nord ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Svolta per le tratte della Roma-Lido e della Roma-Viterbo: firmato il primo contratto per la fornitura deidestinati alle ferrovie ex concesse. L’intesa, dal valore di 100 milioni di euro, prevede la fornitura di 11 convogli, di cui 5 per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo e la manutenzione per i successivi 10 anni di servizio. Grazie agli ulteriori 153 milioni sbloccati nell’ambito del PNRR, la Regione potrà poi stipulare un secondo contratto applicativo che dovrebbe concedere altri 27. L’annuncio del Presidente della RegioneZingaretti, ha tuttavia prodotto dubbi da più parti. “È dal 2018, che la Regione pubblicizza come imminente l’arrivo di questi”, ha detto Fabrizio Bonanni, presidente del ComitatoFerrovia Roma-Nord ...

