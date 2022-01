Marchetti | “Milan | difficile per Thiaw” Intanto lui si allena da solo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lucadi 'Sky Sport', reputache ilconcluda l'acquisto di Malick. Che oggi non giocherà in amichevole

Advertising

CalcioOggi : Marchetti: 'Milan-Thiaw: operazione difficile da chiudere' - Milan News - PianetaMilan : .@LucaMarchetti: '@acmilan, difficile per #Thiaw'. Intanto lui si allena da solo - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Marchetti: 'Milan-Thiaw: operazione difficile da chiudere': Il Milan punta sempre Thiaw dello Schalke04 ma il prezz… - MilanNewsit : Marchetti: 'Milan-Thiaw: operazione difficile da chiudere' - ACMilanInside_ : ??? Marchetti a Sky Sport 'pista raffreddata per Thiaw' e ci spiega il perché... #calciomercato #Mercato #milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Marchetti Milan

Milan News

... manon fischia il fallo che invece c'era'. Lazio - Atalanta 0 - 0 Sozza (Var: Massa) 7 '...- Juventus 0 - 0 Di Bello (Var: Di Paolo) 6,5 'Ha arbitrato una gran bella partita, scegliendo ......dell'azione i nerazzurri trovano il pari con Barella e dalla sala Var non fanno notare a...- Juventus, manca un rigore per parte Manca un rigore per parte invece a San Siro. Di Bello in ...Il Milan punta sempre Thiaw dello Schalke04 ma il prezzo che hanno fatto i tedeschi è giudicato troppo alto dai dirigenti rossoneri e quindi l’operazione è veramente difficile ...Il collega di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato anche del mercato bianconero nel suo editoriale per TMW. Le sue parole: "La bomba Vlahovic ha sconquassato il mercato invernale e ...