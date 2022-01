Lega Serie A, Blandini eletto consigliere indipendente (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Lega Serie A riunita in Assemblea allo Sheraton di Milano ha eletto il nuovo consigliere indipendente dopo l’uscita di Maurizio Casasco, in base ad uno degli ordini del giorno della riunione. Si tratta, a quanto apprende l’Adnkronos, dell’ex direttore generale Siae Gaetano Blandini, classe 1962, che ha ottenuto 12 voti. Nel vertice dello Sheraton tra gli ordii del giorno c’è anche la capienza degli stadi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) LaA riunita in Assemblea allo Sheraton di Milano hail nuovodopo l’uscita di Maurizio Casasco, in base ad uno degli ordini del giorno della riunione. Si tratta, a quanto apprende l’Adnkronos, dell’ex direttore generale Siae Gaetano, classe 1962, che ha ottenuto 12 voti. Nel vertice dello Sheraton tra gli ordii del giorno c’è anche la capienza degli stadi. SportFace.

