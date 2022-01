Juve, ora Kulusevski può partire in prestito. Caicedo è l'ultimo tassello per l'Inter (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo la definizione dell'affare Vlahovic, la Juve pensa a sfoltire in attacco e ragiona su Kulusevski. Intanto l'Inter, dopo l'ufficialità di Gosens, lavora sull'attaccante del Genoa Felipe Caicedo e ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo la definizione dell'affare Vlahovic, lapensa a sfoltire in attacco e ragiona su. Intanto l', dopo l'ufficialità di Gosens, lavora sull'attaccante del Genoa Felipee ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - AlfredoPedulla : #Kulusevski; la #Juve deve aprire al prestito con diritto e ancora non l’ha fatto. Al #Milan è stato proposto, per… - stevedire : @mirkonicolino In sostanza ha detto:'abbiamo bisogno di soldi e dunque non accettiamo scambi con altri giocatori e… - FBiasin : Domanda: posto che l’acquisto di #Vlahovic serve alla #Juve per agganciare uno dei primi 4 posti, chi resta fuori d… -