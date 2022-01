Iveco Bus | Crossway per Cri primo autobus ad alto biocontenimento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – La Croce Rossa Italiana ha scelto ildiBus per realizzare un nuovo veicolo speciale ad. Si tratta delmezzo di questo genere al mondo, capace di trasportare in totale sicurezza fino a 41 persone potenzialmente contagiose, più 6 membri dell’equipaggio, sia all’interno di aree delimitate, come quelle aeroportuali, sia da queste verso strutture di alloggio, ricovero e cura.Il mezzo è già stato impiegato per alcuni trasporti urgenti in Calabria. Lungo 12 metri, è equipaggiato con il motore Cursor 9 di FPT Industrial, altro brand globale diGroup specializzato in sistemi di propulsione. Lo speciale allestimento prevede una camera a pressione negativa, ovvero un involucro che avvolge il vano passeggeri, in cui una ...