Inter inarrestabile sul mercato: accordo raggiunto per l’attaccante! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inter inarrestabile sul mercato. Di giornata l’arrivo di Robin Gosens alla corte di Simone Inzaghi. Sembrerebbe fatta anche per il colpo in attacco. Dal Genoa sta per arrivare Felipe Caicedo, attaccante tanto caro al tecnico nerazzuro che lo ha allenato ai tempi della Lazio. Caicedo-Genoa A riportarlo è il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter. Stando al giornalista, il calciatore sarebbe atteso a Milano nelle prossime ore. Ormai è solo questione di tempo, per il centravanti l’arrivo nel capoluogo lombardo, le visite mediche e poi la firma. Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022)sul. Di giornata l’arrivo di Robin Gosens alla corte di Simone Inzaghi. Sembrerebbe fatta anche per il colpo in attacco. Dal Genoa sta per arrivare Felipe Caicedo, attaccante tanto caro al tecnico nerazzuro che lo ha allenato ai tempi della Lazio. Caicedo-Genoa A riportarlo è il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter. Stando al giornalista, il calciatore sarebbe atteso a Milano nelle prossime ore. Ormai è solo questione di tempo, per il centravanti l’arrivo nel capoluogo lombardo, le visite mediche e poi la firma.

Advertising

interista866 : @SpudFNVPN Secondo te dybala messo in questa Inter vicino al toro non diventerebbe inarrestabile a me pare sia una… - Gab_Tai20 : @carlolaudisa @VeneziaFC_IT @Inter Inarrestabile la corazzata…almeno stasera sull1-1 al 90 esimo le azioni non sono… - GIUSPEDU : RT @carlolaudisa: Il @VeneziaFC_IT mette alle strette l'@Inter ma #Dzeko esce dal letargo proprio nel finale. E la capolista continua la su… - Cucciolina96251 : RT @carlolaudisa: Il @VeneziaFC_IT mette alle strette l'@Inter ma #Dzeko esce dal letargo proprio nel finale. E la capolista continua la su… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Il @VeneziaFC_IT mette alle strette l'@Inter ma #Dzeko esce dal letargo proprio nel finale. E la capolista continua la su… -