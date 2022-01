Inter, Gosens: “Grande orgoglio essere qui, troppo contento” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “È un Grande orgoglio perché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa. Sono troppo contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare“. Queste le prime parole di Robin Gosens da giocatore dell’Inter. “Ho parlato ieri sera in videochiamata col mister, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee – ha detto Gosens a Inter TV -. C’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la squadra. “Seguire le orme dei campioni tedeschi in nerazzurro? Anche questo è un Grande orgoglio – ha spiegato l’esterno mancino, in arrivo dall’Atalanta -. Qui ci sono stati grandissimi campioni che hanno scritto la storia con ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) “È unperché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa. Sonodiqui e ho tanta voglia di iniziare“. Queste le prime parole di Robinda giocatore dell’. “Ho parlato ieri sera in videochiamata col mister, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee – ha dettoTV -. C’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora diin campo con lui e con la squadra. “Seguire le orme dei campioni tedeschi in nerazzurro? Anche questo è un– ha spiegato l’esterno mancino, in arrivo dall’Atalanta -. Qui ci sono stati grandissimi campioni che hanno scritto la storia con ...

