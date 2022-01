Incontra un uomo conosciuto online | scompare e muore Per la polizia un incidente | la famiglia fa riaprire il caso

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Le proteste die amici hanno spinto lail, etichettato come, del decesso di una 23enne. Potrebbe trattarsi di omicidio Il suoera stato considerato un “” nonostante un misterioso decesso a causa di un cocktail letale di droghe e le proteste della. Proteste che non sono L'articolo NewNotizie.it.

... trovata senza vita lo scorso 21 dicembre e che in precedenza risultava scomparsa, dopo aver incontrato unconosciuto su un'app di incontri. La vicenda riguarda Lauren Smith - Fields, una ...Poi, per evitare spiacevoli proteste dei diplomatici latinoamericani, compare la variante 4: Russia di Putin Ore 12,04 Salviniunnel Transatlantico e lo indica: "Ecco il candidato ...Le proteste di famiglia e amici hanno spinto la polizia a riaprire il caso, etichettato come incidente, del decesso di una 23enne. Potrebbe trattarsi di omicidio ...La morte di Lauren Smith-Fields, ragazza di 23 anni del Connecticut, ha sconvolto l’intera comunità. A dichiararlo, lo scorso martedì, è stata la stessa polizia di Bridgeport che sta portando avanti l ...