Il Ministero della Giustizia fa il gioco delle tre carte con i computer per i tribunali

(Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - È caos sul ritiro deiportatili ai dipendenti di tribunale per darli ai giuristi che affiancheranno i magistrati nell'Ufficio del Processo, la struttura ritenuta dalla ministra Marta Cartabia colonna portanteriforma che si pone l'obbiettivo di velocizzare i tempi. Stando a quanto riferito da diverse fonti sindacali all'AGI, in alcunisono stati ritirati, come a Palermo, in altri, come Roma, non ancora e, terza strada, ci sono palazzi di, come quello di Busto Arsizio, dove sono stati portati via i pc fissi e lasciati i portatili. "Quei pc servono per smart working e quarantene" Le perplessità da parte dei lavoratori sull'operazione avviata per agevolare l'inizio dell'esperienza dell'Ufficio del Processo riguardano riguardano ...