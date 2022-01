Il meteo in Campania: le previsioni per giovedì 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco che tempo farà in Campania oggi, giovedì 27 gennaio Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1986m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco che tempo farà inoggi,27Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1986m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - andreastoolbox : Meteo Campania, Napoli: venerdì veloce peggioramento con qualche pioggia e nevicata fino in collina « 3B Meteo - zazoomblog : Meteo Campania tornano freddo e pioggia durante i Giorni della Merla - #Meteo #Campania #tornano #freddo - zazoomblog : Il meteo in Campania: le previsioni per mercoledì 26 gennaio - #meteo #Campania: #previsioni - OcchioSodo : METEO OCCHIO AL TEMPO: Attenzione, a Febbraio saranno previste tempeste di neve fino in collina! Pochi fiocchi di… -

Ultime Notizie dalla rete : meteo Campania Torna la pioggia a Salerno: ecco le nuove previsioni Il tempo in Campania Sulla Campania quindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità ma con ... Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. La ventilazione sarà in ...

Meteo Campania, a Napoli veloce peggioramento e neve fino in collina Sulla Campania quindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora una ... Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. La ventilazione sarà in ...

Meteo Campania, a Napoli veloce peggioramento e neve fino in collina NapoliToday Meteo a Napoli: le previsioni del 27 gennaio La situazione meteo in città. A Napoli cieli coperti. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C. I venti saranno deboli proverranno Est. Venti deboli ne ...

METEO - ITALIA nel mirino del MALTEMPO INVERNALE con PIOGGIA e NEVE, ecco quando Ciò scaturirà un iniziale peggioramento già dal mattino di venerdì, quando qualche piovasco potrebbe imperversare sul medio-basso versante tirrenico Stabilità in tutta Italia. Assistiamo nella giornat ...

Il tempo inSullaquindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità ma con ... Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni. La ventilazione sarà in ...Sullaquindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora una ... Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni. La ventilazione sarà in ...La situazione meteo in città. A Napoli cieli coperti. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C. I venti saranno deboli proverranno Est. Venti deboli ne ...Ciò scaturirà un iniziale peggioramento già dal mattino di venerdì, quando qualche piovasco potrebbe imperversare sul medio-basso versante tirrenico Stabilità in tutta Italia. Assistiamo nella giornat ...