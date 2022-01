I follower le fanno notare una gamba deformata. E lei elimina lo scatto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chiedetele tutto, ma non di lasciare sui social network una sua immagine ritoccata male. Kim Kardashian, influencer e imprenditrice non è passata inosservata per l’ultima mossa social: si è affrettata a cancellare una foto in bikini dal suo account Instagram dopo che i fan si sono accorti di una modifica Photoshop (mal riuscita). Instagram contro realtà: le star ritoccate sui social guarda le foto Leggi anche › Kim Kardashian, presto avvocato. «Mio padre sarebbe orgoglioso di me. E un po’ scioccato» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chiedetele tutto, ma non di lasciare sui social network una sua immagine ritoccata male. Kim Kardashian, influencer e imprenditrice non è passata inosservata per l’ultima mossa social: si è affrettata a cancellare una foto in bikini dal suo account Instagram dopo che i fan si sono accorti di una modifica Photoshop (mal riuscita). Instagram contro realtà: le star ritoccate sui social guarda le foto Leggi anche › Kim Kardashian, presto avvocato. «Mio padre sarebbe orgoglioso di me. E un po’ scioccato» ...

Ultime Notizie dalla rete : follower fanno FNM entra nel capitale di Sportit ... "una piattaforma proprietaria che è un arcipelago di startup che fanno sostanzialmente servizio ... Snowit ha una community di 150.000 utenti registrati e oltre 700.000 follower profilati sugli account ...

Come mettere gli annunci pubblicitari su Twitch ... potreste perdere follower, inoltre consigliamo di offrire agli abbonati la possibilità di saltare le pubblicità, in questo modo saranno incentivati ad abbonarsi, come fanno molti altri servizi. Per ...

