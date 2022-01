Ha brillato nello studio del GF Vip | ma ricordate com’era ai tempi di Non è la rai? Stiamo parlando di quasi 30 anni fa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Recentemente l’abbiamo vistodel GF Vip in tutta la sua bellezza, maaidi Non è la? Si tratta di30fa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, invece è stato proprio così! In sostituzione di Sonia Bruganelli, Laura Freddi è stata la compagna di viaggi di Adriana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : brillato nello

SoloGossip.it

... capogruppo Fdi Singolare, per non dire altro, che oggi a chiedere al Pd di fare presto... Emanuele Prisco, che a dire il vero fino adesso non è che abbiaquanto a 'presenza' nelle ..."La Regione Marche non ha maiper innovazione nel settore 118, lo dimostra la prima ... "spirito propositivo tipico della nostra società - conclude Armillei - chiediamo un'azione da ...Genova - Nei giorni scorsi, nell'ex Caserma Gavoglio sono state trovate 4 nuove bombe piene di esposivo. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il brillamento degli ordigni bell ...PLAN DE CORONES - Sara Hector si dimostra donna da battere ai Giochi nell'ultimo gigante prima delle Olimpiadi. Batte Vlhova e Worley nonostante un errore sul m ...