Green pass | Bassetti | “Proroga giusta | in primavera forse non servirà più”

(Adnkronos) – La possibilità che si arrivi a una Proroga "illimitata del Green pass" per chi è vaccinato contro il covid con tre dosi "è una prova di buon senso soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta dose. Mi auguro che con la primavera non ci sia più necessità del Green pass perché saremo arrivati a una copertura vaccinale tale che non ce ne sarà più bisogno". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando la possibilità che il Governo intervenga sulla durata del certificato verde Prorogando oltre i sei mesi della validità per chi ha ricevuto il booster.

