GF Vip, Barù si lascia andare con la coinquilina: “È lei, non c’è dubbio” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Barù è entrato a gamba tesa nella Casa del GF Vip. Si è subito fatto apprezzare dal pubblico per la sua schiettezza, ma le sue coinquiline hanno da ridire per i suoi modi. E infatti l’hanno nominato in gruppo nella diretta di lunedì scorso. Anche sul triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli il nipote di Costantino della Gherardesca è stato limpido: ha detto che hanno stufato in pratica. Interpellato in diretta da Alfonso Signorini, ha detto la sua sul rapporto tormentato e chiacchierato che c’è tra l’attore e sua moglie e commentato la situazione senza mezzi termini, come è solito fare: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più”, è esploso Barù. Barù, le parole su Jessica che fanno sperare i fan E poi: “Credo che anche il pubblico ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)è entrato a gamba tesa nella Casa del GF Vip. Si è subito fatto apprezzare dal pubblico per la sua schiettezza, ma le sue coinquiline hanno da ridire per i suoi modi. E infatti l’hanno nominato in gruppo nella diretta di lunedì scorso. Anche sul triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli il nipote di Costantino della Gherardesca è stato limpido: ha detto che hanno stufato in pratica. Interpellato in diretta da Alfonso Signorini, ha detto la sua sul rapporto tormentato e chiacchierato che c’è tra l’attore e sua moglie e commentato la situazione senza mezzi termini, come è solito fare: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più”, è esploso, le parole su Jessica che fanno sperare i fan E poi: “Credo che anche il pubblico ...

