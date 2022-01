GF Vip 6 | Delia si dichiara a Miriana | snobba Soleil e parla del flirt con Aida Yespica

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Era stata una protagonista indiretta di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma adesso che è entrata nella casa,Duran, sta letteralmente rubando la scena a tutti. Dopo i dettagli piccanti della relazione con Alex Belli, la showgirl si èta inaspettatamente aTrevisan., infatti, ha rivelato di essere attratta da lei. E non solo, nel suo passato ci sarebbero state anche le donne: tra tutte. ESorge invece? La venezuelana ha detto che non è il suo tipo. GF Vip, furibonda lite trae Manila: “Sei una stron*a” Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 il gruppo sembra unito contro la Sorge dopo le parole dette su ...

Advertising

tvblogit : #GFVIP 6, Delia Duran ha avuto un’esperienza con una donna famosa? (video) - Heidy_VIP_ : Vabbè ma si sapeva della bisessuale di delia. Lo ha detto proprio da Barbara tempo fa #Pomeriggio5 - Quellochetutti1 : Ecco le dichiarazioni scottanti di Stella, l'amica di Alex e Delia che ha svelato la verità sui loro rapporti ??… - RealGossipland : Lulù Selassiè è stanca di Alex, Delia e Soleil, così propone di boicottare il Grande Fratello Vip. I DETTAGLI QUI… - LadyNews_ : #GFVip6, #DeliaDuran rivela: 'Ho avuto un flirt con #AidaYespica' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

ComingSoon.it

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello2021 Alex Belli aveva dichiarato la sua intenzione di farsi da parte per lasciare aDuran il suo spazio all'interno del reality condotto da ...GF6 , ultime news e gossip . L'attrice, modella e showgirl venezuelanaDuran ha rivelato alla coinquilina Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con la celebre showgirl ed ex star del ...Alex Belli e Delia Duran non sono una coppia come tutte le altre. Al Grande Fratello Vip i due attori lo hanno dimostrato, facendo inedite rivelazioni sul loro rapporto che va ormai avanti da qualche ...Stella, la donna del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, rompe il silenzio e racconta la sua idea di amore libero e in che rapporti è con la coppia ...