Calciomercato Milan, Maldini studia il gran colpo per la difesa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Maldini sta spianando la strada per arrivare a Sven Botman in estate. La dirigenza del Milan sta lavorando per regalare un difensore a Pioli già a gennaio, ma le cifre richieste dal Lille per l’olandese sono fuori portata per questa sessione. Sven Botman, Lille Secondo quanto riportato da Milannews.it i rossoneri avrebbero già l’accordo con il giocatore, che gradirebbe il trasferimento. La trattativa potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Maldini sogna di chiudere una trattativa alla Maignan, assicurandosi la stella del Lille già in primavera. Sven Botman sarebbe il terzo colpo in arrivo dal club francese, dopo Leao e proprio Maignan. Entrambi i suoi predecessori si stanno rivelando due ottimi investimenti per il Milan, anche per questo i ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022)sta spianando la strada per arrivare a Sven Botman in estate. La dirigenza delsta lavorando per regalare un difensore a Pioli già a gennaio, ma le cifre richieste dal Lille per l’olandese sono fuori portata per questa sessione. Sven Botman, Lille Secondo quanto riportato danews.it i rossoneri avrebbero già l’accordo con il giocatore, che gradirebbe il trasferimento. La trattativa potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.sogna di chiudere una trattativa alla Maignan, assicurandosi la stella del Lille già in primavera. Sven Botman sarebbe il terzoin arrivo dal club francese, dopo Leao e proprio Maignan. Entrambi i suoi predecessori si stanno rivelando due ottimi investimenti per il, anche per questo i ...

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - PietroMazzara : ?? #Calciomercato #Milan - il punto ?? - #Thiaw piace, richiesta base di 8 dallo Schalke. #Esteve alternativa -… - CalcioOggi : Lo Schalke spara alto per Thiaw. Ma il Milan farà un altro tentativo - La Gazzetta dello Sport - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Centrocampo, può arrivare un rinforzo a sorpresa - #ACMilan #Milan #SempreMilan -