Calciomercato Inter, mossa per Scamacca: la carta vincente di Marotta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Inter, nella trattativa che imbastirà a giugno per Gianluca Scamacca, Marotta punta ad inserire una contropartita Per la prossima campagna acquisti, l'Inter intende aprire almeno due tavoli col Sassuolo per due profili finiti da tempo nel mirino nerazzurro. Parliamo di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Per il primo, sostiene Tuttosport, la dirigenza meneghina potrebbe giocarsi la carta Andrea Pinamonti, il giovane bomber che sta ben figurando nell'Empoli, club nel quale è stato dirottato in prestito secco. Col ritorno alla base, a giugno, dell'attaccante, Marotta e soci possono pensare di inserirlo nell'affare Scamacca per abbassare le pretese economiche dei neroverdi.

