Calciomercato Inter, accordo con Bremer per giugno: ora si tratta col Torino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con Bremer. Ora bisogna trattare con il Torino L’Inter ha raggiunto con anticipo un’intesa di massima con Bremer: è lui il rinforzo designato per il reparto arretrato della prossima stagione. Ora i nerazzurri cercano l’accordo con il presidente del Torino Urbano Cairo per anticipare la concorrenza di Juventus e Milan per il difensore brasiliano. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): i nerazzurri avrebbero trovato l’con. Ora bisognare con ilL’ha raggiunto con anticipo un’intesa di massima con: è lui il rinforzo designato per il reparto arretrato della prossima stagione. Ora i nerazzurri cercano l’con il presidente delUrbano Cairo per anticipare la concorrenza di Juventus e Milan per il difensore brasiliano. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Gosens a un passo dall’?@Inter?: ora l’incontro - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Iniziate le visite mediche di #Gosens: le immagini - Maggiordomobat1 : RT @Pistogolblasta2: Inspiegabile la scelta di #Onana e #Gosens di firmare per una squadra che non paga gli stipendi. I miei giornalai. #… - GreenMidnight1 : @NandoPiscopo1 @Lele070814 @tcarapezza @teo_acm Cosa vuoi che dica? Evidentemente hanno santi in paradiso. O forse… -