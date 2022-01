Australian Open 2022, Berrettini-Nadal di nuovo per una finale Slam. Ma Matteo ora è un giocatore d’élite (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini è già entrato nella storia del tennis italiano raggiungendo un risultato inedito con la semifinale di questi Australian Open 2022 che lo porta virtualmente al sesto posto nelle classifiche mondiali, aggiornando così il suo best ranking. Ma come si dice, l’appetito vien mangiando, ed il romano è ad una partita di margine dal riportare il tricolore in una finale Slam per la seconda volta in nemmeno sette mesi, qualcosa di inimmaginabile fino a cinque anni fa. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare. O meglio, Rafa Nadal. Il maiorchino è arrivato a fari spenti in Australia, circondato da dubbi sulle sue condizioni fisiche a causa del Covid che si è aggiunto allo stop che si è protratto dall’ultimo Roland Garros ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)è già entrato nella storia del tennis italiano raggiungendo un risultato inedito con la semidi questiche lo porta virtualmente al sesto posto nelle classifiche mondiali, aggiornando così il suo best ranking. Ma come si dice, l’appetito vien mangiando, ed il romano è ad una partita di margine dal riportare il tricolore in unaper la seconda volta in nemmeno sette mesi, qualcosa di inimmaginabile fino a cinque anni fa. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare. O meglio, Rafa. Il maiorchino è arrivato a fari spenti in Australia, circondato da dubbi sulle sue condizioni fisiche a causa del Covid che si è aggiunto allo stop che si è protratto dall’ultimo Roland Garros ...

