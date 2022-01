Volley | Nations League 2022 | l’Italia conosce le avversarie | 12 partite in 3 settimane Calendario | date | programma

Advertising

La FIVB ha ufficializzato gli accoppiamenti della VNL maschile 2022 . Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, inizieranno la loro avventura nella VolleyballLeague ad Ottawa (7 - 12 giugno). In Canada affronteranno Francia, Polonia, Argentina e Canada. L'Italia si sposterà poi nelle Filippine (21 - 26 giugno) per giocare contro Germania, Giappone, ...La FIVB ha ufficializzato gli accoppiamenti della VNL femminile 2022 . Le azzurre, campionesse d'Europa in carica, inizieranno la loro avventura nella VolleyballLeague ad Ankara (31 maggio - 5 giugno). In Turchia affronteranno Turchia, Cina, Olanda e Belgio. L'Italia si sposterà poi in Brasile (14 - 19 giugno) per giocare contro Serbia, Germania, ...L'Italia ha conosciuto le prossime avversarie nella Nations League 2022 di volley maschile. I Campioni d'Europa inizieranno la loro avventura a Ottawa (Canada) dove, dal 7 al 12 giugno, affronteranno ...