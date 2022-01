Uomini e Donne, Marco Firpo confessa: “Gemma è l’amore della mia vita” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se il suo ex (televisivo) storico Giorgio Manetti continua velatamente a darle della sciroccata, c’è un altro ex che invece sembra non essere riuscito proprio a dimenticare Gemma Galgani, che ancora oggi definisce “la donna della mia vita”. Stiamo parlando del marchese Marco Firpo, ex cavaliere del trono over col quale qualche anno fa a Uomini e Donne Gemma ha avuto una storia appassionata e molto tormentata. Giorgio Manetti affonda Uomini e Donne e la De Filippi: “Scandaloso” L'ex cavaliere del trono over ha sparato a zero non solo sulla sua ex compagna, ma anche sulla trasmissione di Maria De Filippi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se il suo ex (televisivo) storico Giorgio Manetti continua velatamente a darlesciroccata, c’è un altro ex che invece sembra non essere riuscito proprio a dimenticareGalgani, che ancora oggi definisce “la donnamia”. Stiamo parlando del marchese, ex cavaliere del trono over col quale qualche anno fa aha avuto una storia appassionata e molto tormentata. Giorgio Manetti affondae la De Filippi: “Scandaloso” L'ex cavaliere del trono over ha sparato a zero non solo sulla sua ex compagna, ma anche sulla trasmissione di Maria De Filippi ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - WhatAFuckFuck : RT @Itsmaarikaa: Queste Principesse hanno scambiato il GfVip per Uomini e Donne #GFvip - nessunomicaga_ : “Ma sono state fatte battute anche a me da persone adulte uomini e donne” Miriana che dice questa cosa è accanto… -