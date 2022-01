Uccide fratello | cognata e nipoti poi si toglie la vita | la strage familiare è avvenuta a Licata

Advertising

Le vittime sono il, la cognata e i due nipoti dell'omicida. Al termine di una lite l'assassino, sulla cinquantina, che aveva un porto d'armi, ha estratto la pistola e ucciso i parenti. A ...Strage in casa a Licata Angelo Tardino, l'uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia a Licata uccidendo il, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo la strage si è suicidato mentre ...Una vera e propria strage a Licata: uccide suo fratello, la moglie e i nipoti ancora minorenni. Le ultime notizie dalla Sicilia ...Uomo di 48 anni ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto a Licata, in un appartamento di via Riesi. Angelo Tardino ha ucciso a col ...